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توقعات بتسجيل معدل التضخم 7 % خلال العام الجاري

السبت 27/فبراير/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
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توقع تقرير إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار الصادر اليوم السبت، تسجيل معدل تضخم في مصر 7 % تقريبا خلال العام الجاري، واستقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وقال التقرير، إن النظرة للاقتصاد المصري لاتزال إيجابية، حيث جاء أداءه أفضل من المتوقع في ظل أزمة كورونا، بدعم من صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية.

وأشار التقرير، إلى أنه اعتبارًا من يوليو 2020، خففت الحكومة المصرية الإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19، كما سلطت الضوء على عدم استعدادها لفرض أي حظر تجول أو إغلاق خلال موجة الوباء الثانية.

وتابع، أنه على الرغم من ذلك، ظل النظام الصحي تحت السيطرة، مما ساعد مصر على تسجيل نمو إيجابي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6 بالمائة للعام المالي 2019-2020.

جدير بالذكر أن معدل التضخم سجل في مصر 5.7 بالمائة خلال العام المالي 2019-2020.


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