انخفاض إنتاج النفط الأمريكي للمرة الأولى منذ 4 سنوات

انخفض إنتاج النفط في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات في عام 2020، حيث أدى الوباء إلى تراجع الطلب العالمي على الخام.





ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الجمعة، بلغ متوسط ​​إنتاج الخام الأمريكي 11.313 مليون برميل يوميًا في العام الماضي، بانخفاض حوالي 8 بالمائة عن العام السابق له.





ويعتبر المستوى المسجل في 2020 هو الأدنى لإنتاج النفط منذ عام 2018، كما أنه يمثل أكبر انخفاض من حيث النسبة المئوية منذ عام 1949.





وأغلقت العديد من شركات النفط حقول الإنتاج وأوقفت منصات التنقيب، بعد أن أدت أزمة الصحة إلى تراجع الطلب على البنزين والديزل ووقود الطائرات المشتق من الخام.





في العام الماضي، شهدت "تكساس" أكبر ولاية منتجة للنفط انخفاضًا في الإنتاج بأكثر من 200 ألف برميل يوميًا مقارنة بالعام السابق له.





كما انخفض الإنتاج في خليج المكسيك إلى 1.654 مليون برميل يوميًا في العام الماضي، من 1.896 مليون في عام 2019.







