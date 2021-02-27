بعد رحيلها.. 8 معلومات عن أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مصر الأسبق

توفيت، اليوم السبت، وفية أحمد العطيفى، أرملة الدكتور صوفى أبو طالب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، ورئيس الجمهورية خلال الفترة الانتقالية منذ اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وتولى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك رئاسة الجمهورية عام 1981، عن عمر يناهز 80 عامًا.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن وفية أحمد العطيفى، أرملة الدكتور صوفى أبو طالب الراحلة:



- ولدت وفية أحمد العطيفى فى عام 1941.



- تصغر وفية العطيفى زوجها الدكتور صوفى أبو طالب بنحو 16 عاما.



- تزوجت وفية العطيفى من الدكتور صوفى أبو طالب، وأنجبت منه 4 أبناء، هم: الدكتور حسن، الذى يعمل بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد، وهو أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وابتسام، ونعمت.



- تنتمى وفية العطيفى لعائلة من أعرق العائلات، التى تقدر العلم والعلماء، وتمتد جذورها إلى سيدنا الحسين.



- وتضم عائلتها عدد من الأشخاص من ذوى المكانة المرموقة فى المجتمع، وشغلوا مناصب عدة مثل: وزير الثقافة والإعلام، ووكيل مجلس الشعب، ونقيب المحامين.



- لوفية العطيفى من الأشقاء أربعة، هم: صفاء الدين العطيفى، وعلى العطيفى، وعمر العطيفى، وجمال العطيفى، وهو وزير الثقافة الأسبق.



- توفيت وفية العطيفى، اليوم السبت، الموافق 27 فبراير، وهو نفس الشهر الذى رحل فيه زوجها الدكتور صوفى أبو طالب، عن دنيانا، إذ وافقته المنية يوم 21 فبراير 2008، عن عمر ناهز 83 عاما.



- تشيع جنازة وفية العطيفى بمركز طامية، فى محافظة الفيوم، حيث ستدفن فى مقابر العائلة.





يذكر أن الدكتور صوفى أبو طالب، هو أكاديمى وسياسى مصرى، شغل منصب رئيس لمجلس الشعب خلال الفترة من 4 نوفمبر عام 1978 حتى 1 فبراير عام 1983، كما شغل منصب رئيس الجمهورية، بصفة مؤقتة، عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، ولمدة 8 أيام، بداية من يوم 6 إلى 14 أكتوبر عام 1981، حتى تم انتخاب محمد حسنى مبارك رئيسا للجمهورية.



ولد الدكتور صوفى أبو طالب فى يوم 27 يناير عام 1925، وتخرج فى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، عام 1946، وحصل منها أيضا على دبلوم القانون العام فى عام 1947، وفى عام 1948 أوفد فى بعثة إلى فرنسا، ثم فى عام 1949 حصل على دبلوم تاريخ القانون والقانون الرومانى من جامعة باريس.



وفى عام 1950 حصل أبو طالب على دبلوم القانون الخاص من جامعة باريس، وفى عام 1957 حصل على درجة الدكتوراه من جامعة باريس، كما حصل فى عام 1957 على جائزة أفضل رسالة دكتوراه من ذات الجامعة، وفى عام 1959 حصل على دبلوم قوانين البحر المتوسط من جامعة روما.



وتوفى صوفى أبو طالب يوم 21 فبراير عام 2008، عن عمر ناهز 83 عاما.