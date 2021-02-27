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إزالة أعمال بناء مخالف في برج العرب والعامرية

السبت 27/فبراير/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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شن حي العامرية أول بالإسكندرية برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة إزالة فورية تمكنت من إزالة أعمال بناء مخالف عبارة عن بناء دور أرضي وأسوار علي مساحة ٦٠٠م٢ بشارع راشد متفرع من الطريق الصحراوي منطقة مرغم بحري، وتم التحفظ علي المعدات المستخدمة في البناء وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ونفذ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء حسن الجمال حملة إزالة فورية تمكنت من إزالة أعمال بناء مخالف علي أراضي أملاك الدولة عبارة عن غرفة من الطوب وشدة خشبية بشرق قرية بهيج.
وإزالة جلسة من الطوب علي مساحة ٨٠م بقرية بهيج فضلًا عن ازالة أسوار من الطوب بنجع الصناقرة وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء بضروة التصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد، ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة.
وطالب بإزالة أي مخالفات على أراضي أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضي، وعدم التهاون مع المخالفين والمتعديين وتحمل المخالف كافة نفقات الإزالة.

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