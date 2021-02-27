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إصابة شخصين في تصادم ميكروباص بنقل بطريق "الكريمات" ببني سويف

السبت 27/فبراير/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أصيب شخصان، اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل بعد بوابة الكريمات بحوالى 10 كيلو مترات فى اتجاه بنى سويف فيما رفض 11 راكبا آخرين نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وبين أن المصابين وهم محمد محمود عبد العاطى 36 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيمن، حماده فاضل منسى، 36 سنة سائق مصابا بجرح قطعى بالجبهه حوالى 5 سم وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الاسعافات الأولية اللازمة، فيما رفض 11 راكبًا آخرين نقلهم إلى المستشفى.

ووجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى، الدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى بسرعة تقديم كافة الإسعافات الأولية للمصاب وتم تحرير محضر بالواقعة.

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