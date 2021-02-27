الليلة.. محمدالشرنوبي ويسرا ضيفا برنامج "سهرانين" أمير كرارة





يستضيف الفنان أمير كرارة الليلة في برنامجه "سهرانين"، الفنانة يسرا والفنان محمد الشرنوبي، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة ON E.



وروجت يسرا لذلك اللقاء من خلال

صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، حيث نشرت مجموعة صور جديدة لها مع الفنان أمير كرارة، وعلقت عليها قائلة: "استنوني الليلة في الجزء الأول من برنامج سهرانين، مع صديقي النجم أمير كرارة، الساعة 11 على قناة ON".



ومن المقرر أن تتحدث يسرا في ذلك اللقاء عن بداية مشوارها الفني، وعن كواليس لقائها مع الفنان الراحل أحمد زكي، وعن رأيها في ظاهرة التنمر، مع تقديم بعض الفقرات الغنائية بمشاركة الفنان الشرنوبي والفنان أمير كرارة.



وفي سياق آخر، تشارك الفنانة يسرا في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "حرب أهلية"، وهو بطولة باسل خياط، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشد الشامي، برلنتي فؤاد، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عادل، إنتاج جمال العدل.