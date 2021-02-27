مياه الفيوم: إحلال وتجديد نحو 4 الاف و 450 متر طولى لشبكات مياه الشرب بمركز اطسا

صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه جارى عمليات الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمركز اطسا بنحو ٤ آلاف و٤٥٠ متر طولى وذلك للمواسير المتأكلة أو المتواجدة على أعماق داخل باطن الأرض أو المواسير من نوع اسبستوس ومن أجل تحسين نوعية المياه وضغوطها.



وأكد سيادته أن الشركة تسعى جاهدة من أجل تغيير كافة الشبكات الخاصة بمياه الشرب من خلال عمليات الاحلال والتجديد وفق خطة ومنهجية تنتهجا الشركة وخاصة الشبكات التى تم إنشاؤها منذ عدة سنوات.



وأضاف رئيس الشركة أن القرى المستهدفة ضمن خطة الإحلال والتجديد داخل مركز اطسا هى عزبة الجبل بنحو ١٠٠٠ متر طولى قطر ٦بوصة قرية منشأة ربيع ١٢٥٠ متر قطر ٤ بوصة عزبة قلمشاة ٧٠٠ متر قطر ٤ بوصة كفر الزعفرانى ٥٠٠ متر قطر ٤ بوصة منية الحيط ٥٠٠ متر قطر ٤بوصة عزبة سلام ٥٠٠ متر قطر ٤بوصة.

