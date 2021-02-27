لمدة 4 أيام.. غدًا أنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالجيزة

تنطلق صباح غداً، الأحد، الموافق 28/2/2021 ولمدة 4 أيام، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال على مستوى محافظة الجيزة بالكامل.



وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملة تستهدف تطعيم الاطفال فى الفئة العمرية من سن يوم حتى 5 سنوات بالمجان من خلال الوحدات والمكاتب والمراكز الصحية، فى إطار خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الاطفال .



واشار محافظ الجيزة أنه تم تجهيز فرق تطعيم متخصصة ثابتة ومتحركة من خلال مديرية الشئون الصحية، والتي ستقوم بالمرور على المنازل والحضانات والميادين والأسواق وأماكن التجمعات البشرية في المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الصحية لتطعيم الأطفال، حيث أنه تم تجهيز زجاجات الطعوم اللازمة للأطفال المستهدفين بالمحافظة وذلك بدءآ من الساعة الثامنة صباحآ وحتي الخامسة مساءآ .



