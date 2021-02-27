حائل: تطوير القطاع غير الربحي بالمنطقة





وقعت غرفة حائل اتفاقية تعاون مع فرع وزارة الموارد والتنمية البشرية تهدف لتطوير القطاع غير الربحي في منطقة حائل، و تعزيز وعي المجتمع في ثقافة المسؤولية الاجتماعية والتطوع.





وأكد رئيس غرفة حائل عبدالعزيز الزقدي أن هذه الاتفاقية تأتي من منطلق إيمان مسؤولي الغرفة التام بمسؤوليتها الاجتماعية بما يتوافق مع استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، وأضاف الزقدي أنه سيتم في ضوء هذه الاتفاقية حث الشركات لرفع مساهمتها في الإنفاق الاجتماعي مع التركيز على تقديم الخدمات للمجتمع في المجالات التنموية حسب ماورد في رؤية المملكة 2030 وكذلك تحسين النظرة العامة لأثر قطاع الأعمال في المجتمع واقتراح تعديل اللوائح والأنظمة بما يكفل تحقيق ذلك.





وأشار إلى أنه سيتم توفير مقرات مهيأة لتنفيذ وإقامة البرامج والفعاليات بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الخيرية وتحفيز القطاع الخاص والمنشأة العقارية على توظيف المستفيدين المدربين المؤهلين للعمل العقاري (مكتب الضمان)، وأبان الزقدي أنه سيتم تفعيل المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وحث قطاع الأعمال على تقديم برامج ذات مسؤولية اجتماعية وتفعيل الشراكات مع رجال الأعمال.





وقال إنه سيتم إنشاء لجنة من ضمن لجان الغرفة التجارية تحت مسمى (لجنة المسؤوليه الاجتماعية) إضافة إلى إنشاء لوحة جدارية تحفيزية للشركات المساهمة والداعمة للإدارة المسؤولية الاجتماعية.





ولفت إلى أنه سيتم تشكيل فريق يسمى بفريق التنسيق، يتكون من ممثلين من غرفة حائل ووزارة الموارد والتنمية البشرية وتكون مهمّتهما تنفيذ الأعمال الواردة في اتفاقية التعاون لإتمام أهدافها والإشراف على تنفيذ أعمالها وإزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ الأعمال لأسباب خارجة عن صلاحيات فريق التنسيق وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعقد اجتماع دوري أو كلما دعت الحاجة لمناقشة حالة سير المهام.



