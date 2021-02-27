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10 منح دراسية لطلاب الدراسات العليا بجامعة الفيوم

السبت 27/فبراير/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
ريهام على
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بناءً على بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة الفيوم ووزارة التضامن الاجتماعي فقد أعلنت الجامعة أنه تم تخصيص عدد 10 منح دراسية لطلاب درجتي الماجستير والدكتوراه المقيدين بجامعة الفيوم وذلك ضمن برنامج حاضنات الفائقين.

وقد أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم أن ذلك يأتي ضمن المرحلة الثانية من دعم ورعاية أبناء الجامعة الفائقين بكليات الطب والهندسة والعلوم والزراعة، حيث تم اختيار عدد 25 طالبًا وطالبة من الفائقين بالكليات المذكورة والمقيدين بالفرقة قبل النهائية ودعمهم بمكافأة شهرية مقدارها 1000 جنيه طوال العام.

وأما بالنسبة لطلبة الماجستير والدكتوراة فقد تم الإتفاق على أختيار 10 دارسين من الكليات المذكورة بواقع 2 دارس من كل كلية ليتم دعمهم من خلال منح كل دارس مبلغ 25 ألف جنيه تسدد على دفعتين: الأولى تصرف في بداية التعاقد، والثانية تصرف بعد منح الدرجة العلمية.

إضافة إلى ذلك يمنح طالب الماجستير الفائز بالمنحة مكافأة شهرية مقدارها 1000 جنيه لمدة عام، بينما يمنح طالب الدكتوراة مكافأة شهرية مقدارها 1000 جنيه لمدة عامين.

كما أشار رئيس الجامعة يشترط في الطالب المتقدم لتلك المنحة ما يلي:

- ألا يكون عاملا بأي وظيفة حكومية يتقاضى عليها راتبًا من الدولة.
- أن تكون خطة البحث المقدمة من الدارس متوافقة مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030.

هذا ويتم التقدم للحصول على المنحة المذكورة من خلال الكليات المعنية، على أن يتم تشكيل لجنة عليا على مستوى الجامعة لأختيار الدارسين الفائزين.

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