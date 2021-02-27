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صينية دجاج بالكريمة.. المقادير وطريقة التحضير

السبت 27/فبراير/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
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المقادير
- أفخاذ الدجاج : 8 قطع
- حبش : 8 شرائح (بيكون)
- كريمة : 400 مل (طازجة)
- الخردل : 8 ملاعق كبيرة
- البصل : 2 حبة (مقطّع دوائر)
- البازيلاء : 500 غراماً (مجمدة)
- فلفل ابيض : حسب الرغبة
- ملح : حسب الرغبة
طريقة التحضير
ضعي دوائر البصل في قعر صينيّة فرن.
تبّلي أفخاذ الدجاج بالملح والفلفل.
ادهني كلّ فخذ دجاج بملعقة من خردل سافورا، ثمّ لفّيه بقطعة بيكون حبش.
ضعي أفخاذ الدجاج على البصل وغطّيها بالكريمة الطازجة.
رشّي الملح والفلفل بحسب الرغبة.
أدخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية لمدة ساعة، حتى ينضج الدجاج جيداً.
بعد مرور 45 دقيقة، سخني ماءً في قدر وعندما يغلي، إطهي فيه البازيلاء المجمدة لـ10 دقائق.
قدّمي الدجاج ساخناً مع البازيلاء إلى جانبه.

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