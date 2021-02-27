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تعرف على تفاصيل تعاون هيفاء وهبي مع عمرو المصري

السبت 27/فبراير/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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يتعاون الشاعر عمرو المصري، مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، في ألبومها الغنائي الجديد الذي تستعد لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويتعاون عمرو، مع هيفاء في ألبومها من خلال أغنيتين،.
الأغنية الأولى من كلماته وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو الخضري وتنتمي لنوعية الأغاني المقسوم".

والأغنية الثانية من كلماته وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع سليمان دميان.

جدير بالذكر أن عمرو المصري تعاون مع كبار نجوم مصر والوطن العربي أبرزهم رابح صقر، أدهم نابلسي، وفضل شاكر.".

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