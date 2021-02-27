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الفتح يبدأ تحضيراته للهلال

السبت 27/فبراير/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته عصر اليوم السبت، على الملعب الرديف بالنادي بعد الإجازة التي منحها المدير الفني السيد يانييك فيريرا للاعبين، ويستعد النموذجي لاستضافة الهلال الأحد القادم ضمن الجولة الحادية والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وانطلقت المران بعمليات الإحماء، وخصص المدير الفني الجزء الأول من التدريبات لرفع المعدل اللياقي من خلال أداء تمارين مختلفة تنوعت بين الجري والقفز على الحواجز، فيما عمل خلال الجزء الثاني للمران على تطبيق بعد الجمل التكتيكية وتصحيح الأخطاء التي وقعت في مواجهة الاتفاق الماضية. 

وعلى صعيد متصل شارك اللاعب المغربي مروان سعدان في تدريبات الفريق الجماعية بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي بسبب الإصابة التي لحقت به أخيراً وحرمته من المشاركة في المباراة الماضية.

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