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فلسطين تسجل 1623 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 03:52 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، 1623 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن قطاع غزة سجل 151 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

 

وكانت الحكومة الفلسطينية، فرضت إغلاقًا جزئيًا من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس، وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.

 

وأوضحت قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 207024، تعافى منهم 188184 وتوفي 2236.

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