مسبحة حمص.. وصفة سهلة التحضير

تحبين مسبحة الحمص ولكن لا تعرفين الطريقة الصحسيحة لتحضيرها، نقدم لك في السطور التالية طريقة تحضير مسبحة الحمص فقط اتبعي المقادير التالية:





المقادير

- للتزيين :

بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم ناعم)

صنوبر : 2 ملعقة كبيرة (محمص)

سماق : ملعقة صغيرة

- حمص : كوب (منقوع في الماء لليلة كاملة مع بيكربونات الصوديوم)

- الطحينية : ثلث كوب

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- الفلفل الأحمر الحار : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : نصف كوب (حامض)





طريقة التحضير

اسلقي الحمص في ماء مملح في قدر الضغط لحوالي ساعتين حتى يصبح طرياً.

صفيه وضعيه في طبق جانباً حتى يبرد.

اخلطي عصير الليمون الحامض مع الثوم واسكبي نصف كمية الخليط فوق الحمص.

نكهي بالملح، الفلفل الأسود، الكمون والفلفل الأحمر الحار ثم اسكبي زيت الزيتون.

في وعاء صغير، اخلطي الكمية المتبقية من عصير الليمون الحامض مع الطحينة.

اسكبي الصلصة فوق حبات الحمص واخلطي لتتجانس المكونات.

زيني الوجه بالبقدونس، الصنوبر والسماق.