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تحويل شاب للجنايات لاغتصابه طفلة في كفرالشيخ

السبت 27/فبراير/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قامت النيابة العامة بمحافظة كفر الشيخ، بإحالة " م.ا.ع" إلي محكمة الجنايات لإختطافه واغتصاب مخطوبته البالغة من العمر 15 عام، وذلك بعد الإستماع للمجني عليها وأيضا الشهود ووالدها.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تقدم والد إحدي الفتيات والمقيم بإحدي قري مركز سيدي سالم ويدعي "ع.ا" ببلاغ لقسم الشرطة يتهم فيه ".م.ا.ع" 26 عام بخطف ابنته البالغة من العمر 15 عام وقام بالإعتداء جنسيا عليها.

وعلي الفور تم إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، لارتباطه بها عاطفيًا، وفي نفس الوقت لإجبار والدها على زواجها منه، بعد إنهاء خطوبته منها، لتعاطيه المخدرات.

وتحرر المحضر رقم 7911 لسنة 2020 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وقُيدت رقم 2363 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة سيدي سالم

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