Advertisements

البحرين: نرفض المساس بسيادة السعودية

السبت 27/فبراير/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، عن تأييدها لما ورد في بيان نظيرتها السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي.

وأكدت البحرين عبر وزارة خارجيتها على أهمية الدور الأساسي للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي، وتعرب مملكة البحرين عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 22 ساعة

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 15 ساعة

باتشيكو يطلب عودة هذا الثنائي إلى الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 19 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ أقل من ساعتين

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستغني عن خدمات نجم فريقه

منذ حوالي 7 ساعات

خاص- البدري يحسم مركز حراسة مرمى المنتخب والكشف عن موقف إكرامي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بعد رحيلها.. 8 معلومات عن أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مصر الأسبق

منذ 33 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بيراميدز يدرس إقالة أروابارينا وتعيين هذا المدرب العالمي

منذ ساعة و 28 دقيقة

أول تعليق من وزير التعليم حول مشكلة السيستم

منذ ساعتين و 51 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

02:24 م

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

12:24 م

عاجل.. بيراميدز يدرس إقالة أروابارينا وتعيين هذا المدرب العالمي

02:47 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

09:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»