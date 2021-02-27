تعرفي على مكونات سلطة السلمون الفيليه بالكينوا لتحضيرها في المنزل لأفراد اسرتك بكل سهولة وفي أسرع وقت ممكن:





المقادير

- لتتبيلة السمك :

ملح : ربع ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

الزبدة : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ربع كوب

- الماسترد : ملعقة صغيرة

- العسل : ملعقة صغيرة

- الخل : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ثلث كوب

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- خس : نصف ضمة

- الجرجير : نصف ضمة

- الرمان : ربع كوب

- الطماطم الكرزية : نصف كوب

- كينوا : ربع كوب (مسلوقة)

- ورق نعناع : حسب الرغبة

- فيليه السلمون : قطعة





طريقة التحضير

سخني الزيت والزبدة في مقلاة على النار.

أضيفي السلمون وتبيله بالملح والفلفل وقلبي لمدة 10 دقائق حتى يتحمر من كل الجهات.

اخلطي النعناع والجرجير والخس والطماطم الكرزية والرمان والكينوا وضعي السلمون المحمر فوقه.

اخلطي زيت الزيتون والعسل والخل والماسترد وعصير الليمون والملح والفلفل ووزعي الصوص فوق السلطة وقدميها فوراً.