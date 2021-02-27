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الأرصاد: طقس الغد دافئ.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

السبت 27/فبراير/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد الموافق 28 فبراير2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأحد نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- طقس بارد على جنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (40% تقريبًا).
- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.
الأرصاد: طقس الغد دافئ.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة
الأرصاد: طقس الغد دافئ.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

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