الأرصاد: طقس الغد دافئ.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد الموافق 28 فبراير2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الأحد نهارًا:

- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.





طقس الأحد ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

- طقس بارد على جنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (40% تقريبًا).

- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.



