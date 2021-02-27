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تعرفي على طرق سلق الخضار بالبخار

السبت 27/فبراير/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
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يعتبر تناول الخضار له فوائد عديدة صحية لجسم الانسان، وخاصة الخضار المسلوقة، لكن طريقة السلق هي ما يضمن استفادة الجسم منها، وهناك عدو طرق للسلق سواء بالماء  او بالبخار، ولكن السلق بالبخار من افضل الطرق، لذا إليك طرق سلق الخضار بالبخار:

تتم هذه العملية من خلال وضع كمية من الماء الساخن في قدر مملوء للنصف ثم تثبيت مصفاة معدنية فوق القدر دون ملامسة المصفاة لقاعدة الماء في القدر وعند بدء الغليان توضع الخضار في المصفاة و تقلب على البخار حتى تنضج و يمكن تتبيلها فيما بعد بالبهارات و الملح و غيرها لكن بعد اتمام عملية الطهي بالبخار

إليك قائمة بالمدة التي تحتاجها بعض الخضراوات للطهي بالبخار

البروكلي  : 7 دقائق

الجزر : 10 – 12 دقيقة

القرنبيط : 10 دقائق

الفاصوليا الخضراء 6 – 10 دقائق

الذرة 10 – 15 دقيقة

البطاطس :  10 – 15 دقيقة

السبانخ : 3 دقائق

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