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محافظ بني سويف: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف 566 ألف و444 طفلًا

السبت 27/فبراير/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم السبت، عن إنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، غدًا الاحد، مستهدفةً 566 ألف و444 طفلًا، بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وصرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في بيان له، بإن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال سوف تبدأ "غدا الأحد" بكافة مراكز ومدن المحافظة، والتي تنفذها مديرية الصحة وتستهدف تطعيم الأطفال "من عمر يوم وحتي 5 سنوات" حيث يبلغ عدد الأطفال المستهدفين "566 ألف و444 طفلا" على مستوى 7 إدارات صحية و193 مركز تطعيم من خلال 1563 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 224 فرقة ثابتة و1339 فرقة متحركة.

وأشار محافظ بني سويف، إلى تكليفاته السابقة لرؤساء الوحدات المحلية بالتنويه والإعلان عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، وتكليف مديرية الأوقاف ورعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة التي تستمر 4 أيام بداية من "غدا الأحد 28 فبراير الجاري وحتى الأربعاء 3 مارس المقبل" مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع أعضاء فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين فى كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن استراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل ومن شقة إلى أخرى،حيث تستهدف الحملة رفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض شلل الأطفال.

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