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هانز فليك يعلن تشكيلة بايرن ميونخ لمباراة كولن في الدوري الالماني

السبت 27/فبراير/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
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أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ تشكيلة البافاري لمباراة كولن والتي تجمع الفريقان بعد أقل من ساعة على ملعب إستاد أليانز أرينا لحساب مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.
وجاءت تشكيلة البايرن على النحو التالي :-

حراسة المرمى : مانويل نوير.
خط الدفاع : نيكلاس سولي ، جيروم بواتينج ، دافيد ألابا ، الفونسو ديفيز.
خط الوسط : جوشوا كيميتش ، ليون جوريتسكا ، ليروي ساني ، جمال موسيالا.
خط الهجوم : إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ ، روبيرت ليفاندوفسكي.

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