فوز محمد مدينة وعادل بكار بنيابة رئيس الوفد.. وطارق عبد العزيز بعضوية المكتب التنفيذي



أجرت الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الوفد، انتخابات على الأماكن الشاغرة في المكتب التنفيذي بعد فصل الدكتور ياسر الهضيبي والدكتور محمد عبده، نائبي رئيس الحزب، ومحمد حلمي سويلم، عضو المكتب التنفيذي.



وترشح لنيابة رئيس حزب الوفد كل من: محمد مدينة، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة العامة للوفد في القليوبية، واللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد، وعيد هيكل، مساعد رئيس الحزب، وعادل بكار، رئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية.



وفاز بنيابة حزب الوفد محمد مدينة، وعادل بكار، بينما فاز طارق عبد العزيز، بعضوية المكتب التنفيذي بالتزكية.



وكان قد بدأ منذ قليل اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، لمناقشة القرارات الأخيرة للحزب، بحضور شيوخ الوفد وأعضاء الهيئة العليا، ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات، ومساعدي رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية "نواب وشيوخ"، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء لجان الشباب والمرأة لكل محافظة



ومن المُقرر أن يناقش الاجتماع جدول الأعمال التالية:



أولًا: عرض القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الوفد، وعرض التفويض الذي منحه أعضاء الهيئة العليا للمستشار بهاء الدين أبو شقة، باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب، وصدور قرار بشأنه.



ثانيًا: عرض الموقف المالي الحالي للحزب والمتطلبات المستقبلية، وصدور قرار بشأنه.



ثالثًا: مناقشة ملف انتخابات المحليات، واستعدادات لجان الوفد في المحافظات لها، وصدور قرار بشأنه.

