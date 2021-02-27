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الأهلي يسعى لاستعادة توازنه لتحسين مركزه بدوري المحترفين

السبت 27/فبراير/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تنطلق غداً الأحد، منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الـ 21، بإقامة ثلاث مواجهات نارية تبحث فيها الفرق المتنافسة عن الفوز ولا شيء غيره على اعتبار أن قطار الدوري دخل في محطاته الأخيرة.

الباطن × الوحدة
في أولى المواجهات يستضيف الباطن الثاني عشر برصيد 24 نقطة الوحدة تاسع الترتيب بـ27 نقطة على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، عند الساعة 3:50 مساءً.

ويتطلع الباطن لمواصلة نتائجه الإيجابية في الجولات الثلاث الأخيرة واستغلال أوضاع ضيفه صاحب الأداء المتذبذب في هذا الموسم لخطف نقاط المباراة للابتعاد قليلاً عن مناطق الخطر.

في المقابل يسعى الضيوف لتجاوز عثرة الجولة الماضية واستعادة نغمة الانتصارات من أجل الوصول للفوز التاسع هذا الموسم وأيضاً لتحسين مركزه على لائحة الترتيب.

الاتفاق × التعاون
يستقبل الاتفاق الخامس برصيد 30 نقطة فريق التعاون صاحب المركز السابع بـ28 نقطة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة 6:15 مساءً.

وتسعى كتيبة المدرب الوطني خالد العطوي للاستمرار بالزحف نحو المقدمة بفضل الأداء الجيد والمستوى الثابت الذي يقدمه الفريق هذا الموسم من أجل اقتحام مربع الأربع الكبار في حال تعثر فريق الاتحاد، فيما يسعى التعاون لمواصلة صحوته والاستمرار بحصد النتائج الإيجابية لتخطي حاجز الثلاثين نقطة والاقتراب أكثر من رباعي المقدمة.

الفيصلي × الأهلي
يحل الأهلي ثالث الترتيب بـ35 نقطة ضيفاً على الفيصلي العاشر برصيد 26 نقطة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة عند الساعة 8:30 مساءً.

ويسعى الأهلي للخروج من أزمة النتائج السلبية التي عصفت بالفريق مؤخراً وأبعدته عن المنافسة عن اللقب من خلال العودة لسكة الانتصارات لمصالحة جماهيره الغاضبة على الأداء والمستوى المتذبذب الذي يقدمه الفريق في الآونة الأخيرة.

وتراجعت نتائج الفريق في مبارياته الأخيرة حيث فرط في أكثر من فرصة للاقتراب من المتصدر الشباب إلا أنه لم يستغلها ليبتعد بفارق 6 نقاط عنه حيث لم يعرف طعم الانتصار في آخر 3 جولات.

ويفتقد الأهلي في مباراة الغد لمجموعة كبيرة من لاعبيه الأساسيين أمثال ألكسندرو ميتريتا وحسن المقهوي وليوبومير فيسا بسبب الإصابات فيما يغيب لوكس ليما ومعتز هوساي بسبب تراكم البطاقات.

في المقابل، يطمح البرازيلي شاموسكا مدرب الفيصلي استغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه لمواصلة حصد النتائج الإيجابية وتحقيق الانتصار الثالث توالياً للابتعاد أكثر عن صراع مراكز الهبوط التي كانت تهدد الفريق في وقت قريب.


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