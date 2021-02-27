محمد إبراهيم يغازل الزمالك

صرح محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عقب مباراة فريقه ضد نادي المصري البورسعيدي والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق أنه يتمنى العودة إلى الزمالك خلال الموسم القادم.









وقال محمد إبراهيم أن الزمالك يعتبر منزله ويسعى إلى أن يعود ويرتدي قميص القلعة البيضاء وإنهاء مسيرته الكروية مع الفريق الذي شهد طفرته.





وكان محمد إبراهيم قد رحل عن الزمالك وإنتقل إلى فريق نادي مصر المقاصة قبل أن ينتقل بنهاية الموسم الماضي إلى الصاعد حديثاً للدوري المصري سيراميكا كليوباترا.