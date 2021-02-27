بعد وفاة أرملته.. من هو الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مصر الأسبق؟

توفيت، اليوم السبت، وفية أحمد العطيفى، أرملة الدكتور صوفى أبو طالب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذى تولى رئاسة الجمهورية، لمدة 8 أيام، هى الفترة الانتقالية التى أعقبت اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وانتهت بتولى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك رئاسة الجمهورية عام 1981.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن الدكتور صوفى أبو طالب، رئيس مجلس الشعب، ورئيس مصر الأسبق:



- ولد الدكتور صوفى أبو طالب فى يوم 27 يناير عام 1925.



- تخرج أبو طالب فى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، عام 1946.



- حصل على دبلوم القانون العام، من كلية حقوق القاهرة عام 1947.



- أوفد فى بعثة إلى فرنسا، عام 1948.



- حصل على دبلوم تاريخ القانون والقانون الرومانى من جامعة باريس، عام 1949.



- تدرج أبو طالب فى وظائف هيئة التدريس بكلية الحقوق، جامعة القاهرة، حتى وصل إلى درجة أستاذ جامعة، ودكتور بالكلية، ثم رئيس قسم تاريخ القانون.



- عين أبو طالب مستشارا لجامعة أسيوط، خلال الفترة من عام 1966 حتى 1967.



- عين مستشارا لجامعة القاهرة خلال الفترة من 1967 حتى 1973.



- عين نائبا لرئيس جامعة القاهرة خلال الفترة من عام 1973 حتى 1975.



- تولى رئاسة جامعة القاهرة خلال الفترة من 1975 حتى 1978.



- بدأت حياته السياسية حينما انتخب عضوا بمجلس الشعب عن دائرة طامية بمحافظة الفيوم، عام 1976.



- تولى رئاسة لجنة التعليم بمجلس الشعب.



- وفى الرابع من نوفمبر عام 1978، تولى صوفى أبو طالب رئاسة مجلس الشعب، إلى جانب عمله رئيسا للجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بالمجلس.



- فى يوم السادس من أكتوبر عام 1981، وعقب اغتيال الرئيس السادات، تولى صوفى أبو طالب رئاسة الجمهورية، بموجب الدستور المصرى، الذى يقرر أن يتولى رئيس مجلس الشعب رئاسة الجمهورية فى حالة خلو المنصب بالوفاة.



- ظل صوفى أبو طالب رئيسا للجمهورية لمدة 8 أيام، حتى يوم 14 أكتوبر عام 1981، حين انتهت الفترة الانتقالية بانتخاب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك رئيسا للجمهورية.



- ترك صوفى أبو طالب رئاسة مجلس الشعب فى 1 فبراير عام 1983.



- توفى فجر يوم 21 فبراير عام 2008 فى ماليزيا، عندما كان يشارك فى الملتقى العالمى الثالث لرابطة خريجى الأزهر حول العالم فى كوالالمبور‌، عن عمر ناهز 83 عاما.