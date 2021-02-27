انفراد | نداء شرارة تستعد لتقديم أغنية جديدة بتوقع خليل عزالدين



تسعد المطربة نداء شرارة، لتقديم أغنية جديدة من كلمات الشاعر خليل عزالدين والمقرر تسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة.



وعلم "الفجر الفني" من مصادرة الخاصة بعقد جلسات عمل بين المطربة نداء شرارة والشاعر خليل عزالدين والإنتاج لوضع اللمسات النهائية الأغنية قبل انطلاق التسجيل.





يذكر أن الشاعر خليل عزالدين، حقق نجاحا كبيرا مع المطرب حمزة نمرة من خلال أغنية "فاضي شوية" التي تم طرحها منذ شهر وحققت نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتخطت حاجز ال 80 مليون مشاهدة.



