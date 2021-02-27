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وزير النقل ومحافظ الدقهلية يدشنان مشروع تحيا مصر المنصورة

السبت 27/فبراير/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ونواب مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة لحظة إطلاق مشروع تحيا مصر المنصورة.

وخلال اللقاء تم استعراض الخطوات التنفيذية لتفيذه، والذي يعتبر واحدًا من أكبر المشروعات التنموية الخدمية الترفيهية السكنية الادارية على مستوى الجمهورية وذلك بأرض الهابى لاند بالمنصورة.

حيث يقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136000 متر مربع ويضم عدد من المشروعات تشمل ( مشروع المنصورة جيت علي أرض طلخا ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي وحديقة عامة وبرج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية ومشروع المنصورة جراند علي أرض الثلاجة وهو عبارة عن اثنين برج تجاري اداري سكني، ومشروع المنصورة بلازا أعلي أرض الهابي لاند وسكن ونادي السكة الحديد ويتكون من مركز طبي إداري إستثماري وأبراج سكنية و2 فندق 4 نجوم وتطوير حديقة عروس النيل، وكذا مشروع المنصورة داون تاون علي أرض الفرنساوي وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومول تجاري وابراج سكنية.


هذا بالاضافة لمشروع ممشي أهل مصر بطول 1500 متر يمتد من مبني محافظة الدقهلية إلي كوبري طلخا
وفى اطار المشروع يتم دراسة تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة.

وقال الفريق كامل الوزير أنه سيبدأ بتدشين المشروع بأرض الهابى لاند وأرض طلخا الخاصة بالسكك الحديد لاستغلال أراضي السكة الحديد لتطويرها واستغلالها استغلال ادارى وتجارى ووحدات سكنية، ويعد اضافة كبيرة امام المستثمرين للاستثمار العملاق الذي يخدم اهالي المنصورة ويقدم خدمات متميزة لهم ويشكل طفرة عمرانية وحضارية تجمع بين العائد الإستثماري والعائد المجتمعي من خلال اتاحة العديد من فرص العمل لابناء الدقهلية وذلك في منظومة متوازنة تساهم في تحقيق اعلى مستوى من الخدمات.

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