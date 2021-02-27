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وزير النقل ومحافظ الدقهلية يدشنان مشروع تحيا مصر المنصورة
السبت 27/فبراير/2021 - 04:12 م
محمد كشك
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شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ونواب مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة لحظة إطلاق مشروع تحيا مصر المنصورة.
وخلال اللقاء تم استعراض الخطوات التنفيذية لتفيذه، والذي يعتبر واحدًا من أكبر المشروعات التنموية الخدمية الترفيهية السكنية الادارية على مستوى الجمهورية وذلك بأرض الهابى لاند بالمنصورة.
حيث يقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136000 متر مربع ويضم عدد من المشروعات تشمل ( مشروع المنصورة جيت علي أرض طلخا ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي وحديقة عامة وبرج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية ومشروع المنصورة جراند علي أرض الثلاجة وهو عبارة عن اثنين برج تجاري اداري سكني، ومشروع المنصورة بلازا أعلي أرض الهابي لاند وسكن ونادي السكة الحديد ويتكون من مركز طبي إداري إستثماري وأبراج سكنية و2 فندق 4 نجوم وتطوير حديقة عروس النيل، وكذا مشروع المنصورة داون تاون علي أرض الفرنساوي وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومول تجاري وابراج سكنية.
هذا بالاضافة لمشروع ممشي أهل مصر بطول 1500 متر يمتد من مبني محافظة الدقهلية إلي كوبري طلخا
وفى اطار المشروع يتم دراسة تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة.
وقال الفريق كامل الوزير أنه سيبدأ بتدشين المشروع بأرض الهابى لاند وأرض طلخا الخاصة بالسكك الحديد لاستغلال أراضي السكة الحديد لتطويرها واستغلالها استغلال ادارى وتجارى ووحدات سكنية، ويعد اضافة كبيرة امام المستثمرين للاستثمار العملاق الذي يخدم اهالي المنصورة ويقدم خدمات متميزة لهم ويشكل طفرة عمرانية وحضارية تجمع بين العائد الإستثماري والعائد المجتمعي من خلال اتاحة العديد من فرص العمل لابناء الدقهلية وذلك في منظومة متوازنة تساهم في تحقيق اعلى مستوى من الخدمات.
وخلال اللقاء تم استعراض الخطوات التنفيذية لتفيذه، والذي يعتبر واحدًا من أكبر المشروعات التنموية الخدمية الترفيهية السكنية الادارية على مستوى الجمهورية وذلك بأرض الهابى لاند بالمنصورة.
حيث يقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136000 متر مربع ويضم عدد من المشروعات تشمل ( مشروع المنصورة جيت علي أرض طلخا ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي وحديقة عامة وبرج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية ومشروع المنصورة جراند علي أرض الثلاجة وهو عبارة عن اثنين برج تجاري اداري سكني، ومشروع المنصورة بلازا أعلي أرض الهابي لاند وسكن ونادي السكة الحديد ويتكون من مركز طبي إداري إستثماري وأبراج سكنية و2 فندق 4 نجوم وتطوير حديقة عروس النيل، وكذا مشروع المنصورة داون تاون علي أرض الفرنساوي وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومول تجاري وابراج سكنية.
هذا بالاضافة لمشروع ممشي أهل مصر بطول 1500 متر يمتد من مبني محافظة الدقهلية إلي كوبري طلخا
وفى اطار المشروع يتم دراسة تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة.
وقال الفريق كامل الوزير أنه سيبدأ بتدشين المشروع بأرض الهابى لاند وأرض طلخا الخاصة بالسكك الحديد لاستغلال أراضي السكة الحديد لتطويرها واستغلالها استغلال ادارى وتجارى ووحدات سكنية، ويعد اضافة كبيرة امام المستثمرين للاستثمار العملاق الذي يخدم اهالي المنصورة ويقدم خدمات متميزة لهم ويشكل طفرة عمرانية وحضارية تجمع بين العائد الإستثماري والعائد المجتمعي من خلال اتاحة العديد من فرص العمل لابناء الدقهلية وذلك في منظومة متوازنة تساهم في تحقيق اعلى مستوى من الخدمات.
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