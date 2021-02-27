تعرف على تفاصيل أغنية أحمد سعد الجديدة

انتهى النجم أحمد سعد، من تسجيل أغنية جديدة وذلك بأحد الاستديوهات استعدادًا لطرحها خلال الأيام المقبلة.

لم يستقر أحمد، على عنوان الأغنية حتى الآن ومن المفترض أن يستقر عليها خلال الأيام القليلة المقبلة،وهي من كلمات أسامه انور

الحان زعفراني

توزيع تيام طارق



في سياق آخر تصدرأحمد سعد مؤخرًا تريند اليوتيوب فى مصر وعدد من الدول العربية مثل السعودية والكويت والإمارات وليبيا والأردن بعد طرحه كليب "بناقص"، الذى قدمه بشكل مختلف ونال إعجاب جمهوره، وعاد من خلاله إلى لون الغناء العاطفى الدرامى الذى تميز به فى عدد من أغانيه السابقة، وتحكى فكرة الأغنية الجديدة عن الغدر والخيانة بعد قصة حب طويلة، عاش فيها لحظات سعيدة، إلا أنه يكتشف ويعرف الحقيقة عن طريق الصدفة.





كما تألق المطرب أحمد سعد أمس أثناء احياءه حفلا داخل دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير بمناسبة عيد الحب، وقدم من خلاله عدد كبير من أغانيه التى تفاعل معها جمهور الأوبرا منها أغنية "سألت نفسى" و"بعت الغرام" و"بصلى" و"انت بتتكلم" كما قدم أغنية كعب الغزال للراحل محمد رشدي، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقال النجم أحمد سعد إنه سعيد بالوقوف علي خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية ويارب نتقابل دايما في الحب.



