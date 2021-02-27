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ضبط 64 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

السبت 27/فبراير/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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أعلنت مديرية تموين المنيا، عن ضبط 64 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف احكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم خلال الحملات ضبط 64 مخالفة تموينية منها 48 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – قضايا اخري متنوعة)، بالإضافة لضبط 15 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – بيع بأزيد من الثمن -منتجات منهية الصلاحية – ذبح خارج السلخانة -عدم وجود شهادات صحية –منتجات مجهولة المصدر-قضايا أخري متنوعة)، بالإضافة الى مخالفة في مجال المواد البترولية.

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