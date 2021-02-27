عاجل.. 'الوطنية للإعلام': تحويل فريق عمل نشرة التاسعة للتحقيق

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، تحويل فريق عمل نشرة التاسعة للتحقيق؛ حيث لم يراعِ فريق العمل ومذيعة النشرة، القواعد والمعايير المهنية، وذلك لما ارتكبوه من خطأ أثناء قراءة عناوين الأخبار،





وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذا القرار يأتي نظرًا لما بدر من فريق عمل نشرة التاسعة المذاعة أمس الجمعة.





وشددت الوطنية للإعلام، على احترافية وتميز كافه فرق عمل نشرة التاسعة، الذين تقدر وتحترم جهودهم في العمل، وأن الخطأ وارد في العمل البشري، ولكن انطلاقًا من ثوابت الوطنية للإعلام، باحترام ضوابط و قواعد الظهور على الشاشه أمام جمهور المشاهدين، واحترامًا وتقديرًا لحق المشاهد، وأيضًا المبادئ والأسُس التي وضعتها الوطنية للإعلام في العمل داخل الاستديوهات، فقد تم وقف فريق عمل نشرة التاسعة المذاعة أمس الجمعة عن العمل، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات.





وكانت قد سببت غفوة من إحدى مذيعات نشرة التاسعة على القناة الأولى، في إثارة الجدل لدى جمهور مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب تصرف المذيعة المفاجئ بوضع أحمر شفاة على الهواء أثناء تقديم النشرة.



