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620 ألف طالب أولى ثانوي يؤدون اختباري اللغة العربية والأحياء

السبت 27/فبراير/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
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620 ألف و133 طالب/طالبة بالصف الأول الثانوي يحضرون اختبار مادتي "اللغة العربية" و"الأحياء" إلكترونيًا حضر 620 ألفًا و133 طالبًا/طالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبًا/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "اللغة العربية" و"الأحياء"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتى 8 مارس 2021.

وتمكن 552 ألفًا و936 طالبا/طالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفًا و213 طالبا/طالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.

وبالنسبة للطلاب الذين تعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، لأية أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان وتم إثبات ذلك في محاضر رسمية داخل اللجنة، سيتم إعادة الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم لاحقًا.

كما أدى 26624 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالبا/طالبة بنسبة حضور 86.6%.

جدير بالذكر أن غدًا الأحد الموافق 28 فبراير 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي "اللغة العربية" و"الجبر والتفاضل وحساب المثلثات".

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اولى ثانوي اللغة العربية الفجر التعليم الاحياء اختبارات

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