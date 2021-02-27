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نقيب محامي شمال القاهرة: أستلمت النقابة خالية من الأموال.. والميزانية المرفوضة من الجمعية العمومية لم تقدم أصلاً

السبت 27/فبراير/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أكد عمرو محى، نقيب محامي شمال القاهرة، أنه استلم النقابة خالية من أية أموال، وأن الميزانية التي رفضتها الجمعية العمومية لم تقدم أصلا، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تكون هناك ودائع تصل لخمسة ملايين جنيهًا لم تكن موجودة مما يثير الشبهات، والشكوك وننتظر إعداد الميزانية الاخيرة للعرض على النقابة العامة لأنها اليد العليا الآن.

وأضاف محى في تصريح للفجر: سنعد الميزانية ونعرض ملاحظاتنا، والجمعية العمومية صاحبة اليد العليا في اتخاذ القرار، مبينًا أن تشكيل هيئة مكتب نقابة محامي شمال القاهرة سيتم بالانتخاب ولا مجال للتربيطات او التدخلات الخارجية كالسابق.

وأوضح أن منهجه واضح والأكفء سيكون موجود وأعضاء المجلس هم المسئولين عن الإختيار.

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