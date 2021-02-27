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محافظ بني سويف: تلقينا 126 ألف و732 طلب للتصالح في مخالفات البناء

السبت 27/فبراير/2021 - 04:20 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم السبت، أن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وصلت "حتى اليوم" إلى 126 ألف و732 طلب على مستوى المراكز والمدن، مشددة على مع تمديد فترة تقديم الطلبات حتى نهاية مارس المقبل.

وصرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في بيان له، بإن إجمالي طلبات التصالح المقدمة "حتى اليوم" قد بلغ 126ألف و732 طلبا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل،

وذلك ضوء تنفيذ قرارمجلس الوزراء بمد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح،والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح"جدية"إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس القادم،فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضي.

وجدد المحافظ تأكيداته بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات،مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوي كورونا، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

ووجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

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