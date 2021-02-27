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عمرو محيى الدين: دورات تدريبية وتطوير مشروع العلاج أول أهتماماتي للمحامين

السبت 27/فبراير/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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قال عمرو محيى نقيب محامي شمال القاهرة، إن عصب النقابات الفرعية، هو الموارد المالية، وأن نقابة شمال القاهرة من اكبر النقابات ومع ذلك لم اجد جنيها واحدًا، مضيفًا: أبحث مع النقابة العامة زيادة مواردنا المالية، وسأبدأ من الأن تشكيل قوي للجنة الحريات، حيث سيتم ربط لجنة الحريات بلجنة الفكر، لإدارة الأزمات المستقبلية، وسيتم تنظيم دورات لتنمية الفكر القانوني وربطه بالحريات.

وأشار في تصريح للفجر، إلى أنه يسعى لتطوير مشروع العلاج مع النقابة العامة، وسنسعي لتجنب اي خلاف مع النقابة العامة والالتزام بالبنود المتفق عليها، موضحًا أن النقابات الفرعية بها أزمات كونها تصرف معاشا استثنائيا لأن النقابة العامة معاشها ضعيف إلى حد ما، ونقوم بذلك لمساعدة المحامين.

وتابع: سنحاول تقديم مقترحات لحل ازمات مشروع العلاج خاصة في أمراض السرطان، والفشل الكلوي، وكورونا في التحاليل والأشعات.

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نقيب محامي شمال القاهرة

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