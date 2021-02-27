Advertisements

جيبوتي تؤكد رفضها القاطع للمساس بسيادة السعودية.. وتؤيد بيان خارجية المملكة

السبت 27/فبراير/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعربت جمهورية جيبوتي، عن تأييدها لبيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تمَّ تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي .

وشدَّدت جيبوتي، على رفضها القاطع لكل ما من شأنه أن يمس بسيادة المملكة أو يمثل تدخلاً في شؤونها الداخلية، مؤكدة في الوقت ذاته على محورية الدور الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في إرساء الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف، وترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال.

أخبار تهمك

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أول تعليق من وزير التعليم حول مشكلة السيستم

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رحيلها.. 8 معلومات عن أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مصر الأسبق

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 21 ساعة

تعادل مثير لمنوف مع ميت خاقان 2-2 في القسم الثالث

منذ نصف ساعة

عاجل.. بيراميدز يدرس إقالة أروابارينا وتعيين هذا المدرب العالمي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يطلب عودة هذا الثنائي إلى الزمالك

منذ ساعة و نصف

صلاح يبحث عن إنجاز جديد أمام شيفيلد يوناتيد

منذ نصف ساعة

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ يوم

عاجل.. 'الوطنية للإعلام': تحويل فريق عمل نشرة التاسعة للتحقيق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 19 ساعة

خاص- البدري يحسم مركز حراسة مرمى المنتخب والكشف عن موقف إكرامي

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

02:24 م

عاجل.. 'الوطنية للإعلام': تحويل فريق عمل نشرة التاسعة للتحقيق

04:13 م

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

12:24 م

عاجل.. بيراميدز يدرس إقالة أروابارينا وتعيين هذا المدرب العالمي

02:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»