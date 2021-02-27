مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق الغردقة سفاجا

لقي شخص مصرعه، وأصيب ٤ آخرين بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، اليوم السبت، بطريق الغردقة - سفاجا وتم الدفع بـ٤ سيارات إسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفيي الكوثر والغردقة العام وإيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام وتحرر محضر بالحادث.





وتبين من التحقيقات الأولية أن السيارة تحمل أرقام ٧٤٩١ ي ب ر وكانت تقل عدد من العمال وأسفر الحادث عن مصرع عمرو محمد أحمد ٢١ عام من أسيوط، وإصابة محمد حمودة ٣٢ عاما، ومحمد صفوت ١٧ عاما، ومحمود أحمد علي ١٨ عاما، ومصطفى عبدالنبي ٢١ عاما وجميعهم من محافظة أسيوط ويخضعون للعلاج والعناية الطبية.