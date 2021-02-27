Advertisements

نرفض المساس بسيادة المملكة.. البرلمان العربي يؤيد بيان الخارجية حول تقرير مقتل خاشقجي

السبت 27/فبراير/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أكد البرلمان العربي تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول مقتل المواطن جمال خاشقجي، معربًا عن رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها.

وشدد البرلمان العربي على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي، فضلًا عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر والمتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على المستويات كافة.

أخبار تهمك

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 'الوطنية للإعلام': تحويل فريق عمل نشرة التاسعة للتحقيق

منذ ساعة الا ربع

بعد رحيلها.. 8 معلومات عن أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مصر الأسبق

منذ ساعة و 15 دقيقة

باتشيكو يطلب عودة هذا الثنائي إلى الزمالك

منذ ساعة و نصف

خاص- البدري يحسم مركز حراسة مرمى المنتخب والكشف عن موقف إكرامي

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من وزير التعليم حول مشكلة السيستم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 19 ساعة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ يوم

تعادل مثير لمنوف مع ميت خاقان 2-2 في القسم الثالث

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بيراميدز يدرس إقالة أروابارينا وتعيين هذا المدرب العالمي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

صلاح يبحث عن إنجاز جديد أمام شيفيلد يوناتيد

منذ أقل من نصف ساعة

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

02:24 م

عاجل.. 'الوطنية للإعلام': تحويل فريق عمل نشرة التاسعة للتحقيق

04:13 م

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

12:24 م

عاجل.. بيراميدز يدرس إقالة أروابارينا وتعيين هذا المدرب العالمي

02:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»