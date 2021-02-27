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تعادل مثير لمنوف مع ميت خاقان 2-2 في القسم الثالث

السبت 27/فبراير/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تعادل فريق منوف مع فريق ميت خاقان 2-2 في موقعة كروية مثيرة بملعب منوف ضمن منافسات إنطلاق الدور الثاني للمجموعة العاشرة من القسم الثالث.

جاء تشكيل منوف مكون من أيمن عمارة ومحمد منسي ويوسف العبساوي وعبد الحميد الشحات ووليد إيفونا وأحمد حمدي ومحمد حجاج ومحمد المشد وشريف حمدي وحسام الخولي وأحمد رضا .

البدلاء : محمود أوكا ومحمود مختار الشيمي وطارق أبو المعاطي ومحمد جمال سلام وعبد الحميد شبانه وفيكتور وماهر محمد طمان ومحمد عبد الجواد أجوجو ومحمد رجب عبد المحسن.


وجاء تشكيل ميت خاقان مكون من سعيد سمير وصبحي رفعت ومحمد عادل وأحمد أشرف ومحمد عبد الغفار ومحمد غازي وحماده عبد الجليل ومحمد مهدي ريعو ومحمود جعفر عرفة وأحمد سعد رفعت وأسامة رمضان.

البدلاء: أحمد فتح الله ويوسف حمدي وحاتم صبحي ومحمد الحسيني بالوظة ومحمد عجلان وعلاء زقزوق ومحمود علام وعمّار أسامة وعمر إيهاب.

شهد الشوط الاول المثير تعادل الفريقان 1-1 حيث تقدم لمنوف اللاعب حسام الخولي في الدقيقة العاشرة وقبل ختام الشوط حصل ميت خاقان على ركلة جزاء سجلها اللاعب أسامة رمضان.

وفي الشوط الثاني شهدت الدقيقة 31 تصويبة من اللاعب أسامة رمضان ليحرز منها الهدف الثاني لفريقة والثاني له في المباراة.

وقبل صافرة النهاية بثواني حصل منوف على ركلة جزاء سجلها اللاعب البديل عبد الحميد شبانه، ليطلق حكم اللقاء صفارته بالتعادل 2-2.

التعادل رفع رصيد ميت خاقان إلى 20 نقطة، كما وصل منوف إلى 20 نقطة.

أدار اللقاء الحكم محمود بحيري منطقة المنوفية عاونه أحمد ساهر ومعاذ محيي.

ومن المقرر ان يلتقي في الجولة المقبلة يوم الثلاثاء ميت خاقان مع بلبيس ومركز شباب تلا مع منوف .

ترتيب المجموعة العاشرة

1. بلبيس34 نقطة
2.فاقوس 34 نقطة
3. الشرقية 32 نقطة
4.ميت خلف 28 نقطة
5. تلا 25 نقطة
6. ابو حماد 21 نقطة
7. ميت خاقان 20 نقطة
9. ابو كبير 20 نقطة
10. منوف 20 نقطة
11. بطا 19 نقطة
12.غزل شبين 18 نقطة
13.عرب الرمل 15 نقطة
14.ديرب نجم 10 نقاط
15. عرابي 9 نقاط
16. شباب ديرب نجم 3 نقاط


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