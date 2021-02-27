رسميا.. استبعاد ثلاثي الزمالك من مواجهة وادي دجلة

استبعد البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك كلا من محمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمد عبد الشافي، وحازم أمام، من ، في مباراة الزمالك المقبلة أمام دجلة، والمقرر لها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز.









وجاء قرار المدرب البرتغالي بسبب تعرض الثلاثي لإصابات مختلفة، تستلزم خضوعهم لعلاج، ولبرامج تأهيليه.





ورفض باتشيكو والجهاز المعاون، فكرة الدفع بأي لاعب غير جاهز تماماً من الناحية الطبية.







