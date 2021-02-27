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خاص.. حسام البدري يضم هذا الثلاثي فى مركز حراسة المرمى

السبت 27/فبراير/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول ضم كل من محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي ومحمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك وأى من محمد بسام حارس طلائع الجيش أو عمر رضوان حارس أسوان خلال معسكر مارس القادم الذي سيتخلله مواجهتان أمام كل من كينيا وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وعلم الفجر الرياضي أن هذا الثلاثي هو من ضمن التواجد أمام كينيا وجزر القمر وهم الشناوي وأبوجبل وبسام أو رضوان بينما فى حال أى إصابات سيتواجد الهانى سليمان حارس مرمي سموحة.

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.

ويذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم سيكون رئيس البعثة الخاصة بالمنتخب الوطني المسافرة إلى كينيا.

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