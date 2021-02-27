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خلال اجتماعها اليوم.. "عليا الوفد" توافق على قرارات رئيس الحزب لحماية بيت الأمة

السبت 27/فبراير/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم - عبداللطيف هيبة
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عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعًا لها، اليوم السبت، لمناقشة القرارات الأخيرة للحزب، بحضور شيوخ الوفد وأعضاء الهيئة العليا، ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات، ومساعدي رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية "نواب وشيوخ"، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء لجان الشباب والمرأة لكل محافظة


ووافقت الهيئة العليا، خلال اجتماعها، المنعقد الأن بمقر الحزب، على قرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، يوم 9 فبراير الجاري، وما بعدها؛ للحفاظ على الوفد من الانحراف عن مساره واستقرار بيت الأمة.

وشملت القرارات فصل كل من: الدكتور ياسر الهضيبي، وطارق سباق، والدكتور محمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور، ومحمد مجدي فرحات الشهير بـ "محمد أرنب".

كما شملت تعيين النائب سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلماني، والنواب محمد مدينة وأيمن محسب نواب له، وتعيين اللواء جمال مختار نائبًا لرئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، وضم الدكتور محمد خليفة عضوًا بالهيئة العليا.

وتضمنت أيضًا تعيين باهر السقعان رئيسًا للجنة العامة في الدقهلية، وإيهاب عبد العظيم جابر رئيسا للجنة العامة بالمنيا، وصابر عطا رئيسا للجنة العامة في الفيوم، وعبدالناصر عبد الراضي رئيسًا للجنة العامة في البحر الأحمر، وطارق عبد العزيز مساعدًا لرئيس الوفد لشئون الدقهلية، وعمر عبد الجواد رئيسا للجنة العامة للوفد في بني سويف، وعباس حزين رئيسًا للجنة العامة للأقصر.

كما تضمنت إلغاء فصل علاء الوشاحي، وإلغاء قرار فصل ياسر قورة، ومحمد الحسيني، ومحمد الشريف، وأحمد إبراهيم، وفتحي مرسي، وفصل علي عادل محمد البيومي من الغربية.

وشملت تعيين ياسين تاج الدين عضوًا بالهيئة العليا، والنائب طارق عبد العزيز حسين عضوًا بالهيئة العامة بدلًا من حسين القليعي، والنائب عبد الباسط الشرقاوي عضوا للهيئة العليا بدلًا من محمد مصطفى سليم.

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