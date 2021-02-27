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صلاح يبحث عن إنجاز جديد أمام شيفيلد يوناتيد
السبت 27/فبراير/2021 - 04:32 م
الفجر الرياضي
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يسعى الدولي المصري محمد صلاح مباراة فريقه ليفربول مع شيفيلد على ملعب برامول لين غدًا لتعزيز رقمه الشخصي خارج ملعبهم.
ويحتل صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 17 هدفًا بفارق هدفين عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.
وأحرز صلاح 16 هدفًا في آخر 17 مباراة لعبها خارج ملعبهم "أنفيلد" في كافة المسابقات وهو يساوي ما سجله خلال 51 مباراة سابقة مع ليفربول بحسب موقع بطولة الدوري الإنجليزي الرسمي.
ويلتقي الفريقان في التاسعة والربع مساء غدٍ الأحد ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".
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