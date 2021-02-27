مانشستر سيتي يعبر عقبة وست هام بشق الأنفس

حقق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا على حساب ضيفه وست هام يوناتيد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.





مدد مانشستر سيتي رقمه القياسي في عدد الانتصارات التي يحققها بمختلف البطولات، رافعاً رصيده إلى 20 انتصاراً متتالياً، وهو رقم قياسي أيضا لفرق الدوري الإنجليزي.





وعزز الفريق صدارته لجدول الدوري، برفع رصيده إلى 62 نقطة، بفارق 13 نقطة أمام جاره ومنافسه المباشر مانشستر يونايتد، وتجمد رصيد وست هام عند 45 نقطة في المركز الرابع.





وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث بادر مانشستر بالتسجيل عن طريق المدافع البرتغالي روبن دياز في الدقيقة 30، وتعادل مهاجم وست هام ميكايل أنطونيو للضيوف بهدف في الدقيقة 43.





وفي الشوط الثاني، انتزع المدافع جون ستونز الفوز لمانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 68.



