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رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان النقل الابتدائي والثانوي في أول أيام الامتحانات

السبت 27/فبراير/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم السبت، اليوم الأول من لجان امتحانات صفوف النقل الابتدائي والثانوي، بمعاهد حلمية الزيتون (بنين وفتيات) للاطمئنان على انتظام سير عملية الامتحانات، وتوفير سبل الرعاية للطلاب، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان؛ حماية للطلاب والمراقبين من انتشار فيروس كورونا؛ طبقًا لتعليمات وزارة الصحة.

وخلال جولة رئيس قطاع المعاهد والتي رافقه فيها الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، أطمأن الشيخ صالح عباس على اتباع الإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات.

كما طمأن الشيخ صالح عباس الطلاب بمتابعة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للامتحانات وتوجبه فضيلته بتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، وأن تكون أسئلة الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، وضرورة الاستماع لشكاوى الطلاب وأولياء أمورهم والعمل على حلها في أسرع وقت.

أدى طلاب الفرقتين الرابعة والخامسة الابتدائي امتحان القرآن الكريم، والتربية الإسلامية، كما أدى طلاب الفرقة الأولى بالصف الأول الثانوي بقسميه العلمي والأدبي، الامتحان بمواد القرآن الكريم والفقه والثقافة الإسلامية.

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