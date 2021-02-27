وزير التعليم: مشاكل الشبكات طالت ١٠٪؜ من الطلاب.. وهذا غير مرضي





قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تمكن 552 ألفا و936 طالب طالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفا و213 طالبطالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.



وأضاف في تصريح له عبر جروبات المعلمين ردا علي حالة الجدل: الدقة تقتضي ان نقول إن هناك مشاكل شبكات ل ١٠٪؜ من الطلاب في امتحان اليوم وهذا غير مرضي لنا وقد عملنا مع الاتصالات وستتلاشى غدا.





وحضر 620 ألف و133 طالب طالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبطالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "اللغة العربية" و"الأحياء"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 8 مارس 2021.



وتمكن 552 ألفًا و936 طالبطالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفًا و213 طالبطالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.



وبالنسبة للطلاب الذين تعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، لأية أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان وتم إثبات ذلك في محاضر رسمية داخل اللجنة، سيتم إعادة الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم لاحقًا.



كما أدى 26624 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالبطالبة بنسبة حضور 86.6%.



جدير بالذكر أن غدًا الأحد الموافق 28 فبراير 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي "اللغة العربية" و"الجبر والتفاضل وحساب المثلثات".