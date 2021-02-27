فوز الشرقية وفاقوس وبلبيس وميت خاقان وتلا في القسم الثالث





وخسر مركز شباب عرابي على ملعبه من ميت خلف 1-2 حيث تقدم ميت خلف بهدف في الشوط الأول وتعادل عرابي في الشوط الثاني عن طريق عبد الله العزوني وقبل ختام اللقاء أحرز ميت خلف هدف الفوز.



وحقق فريق مركز شباب تلا فوزا هاما وصعبا خارج ملعبه على نظيرة فريق عرب الرمل بهدف دون مقابل، وخرج الفريقان بلتعادل السلبي في الشوط الأول الذي لم يشهد خطورة من جانب الفريقان، وفي الشوط الثاني سجل تلا هدف عن طريق اللاعب سعيد ابو الخير النيداني من تصويبة سكنت المرمى في الدقيقة 18.



الفوز رفع رصيد تلا إلى 25 نقطة، وتوقف رصيد عرب الرمل عند 15 نقطة.



أدار اللقاء الحكم محمد مجدي عاونه أحمد نبيل وسعيد جمعة.

ترتيب المجموعة العاشرة



1. بلبيس34 نقطة

2.فاقوس 34 نقطة

3. الشرقية 32 نقطة

4.ميت خلف 28 نقطة

5. تلا 25 نقطة

6. ابو حماد 21 نقطة

7. ميت خاقان 20 نقطة

9 . ابو كبير 20 نقطة 10. منوف 20 نقطة 11. بطا 19 نقطة

12.غزل شبين 18 نقطة

13.عرب الرمل 15 نقطة

14.ديرب نجم 10 نقاط

15. عرابي 9 نقاط

16.شباب ديرب نجم 3 نقاط

وحقق فريق مركز شباب تلا فوزا هاما وصعبا خارج ملعبه على نظيرة فريق عرب الرمل بهدف دون مقابل، وخرج الفريقان بلتعادل السلبي في الشوط الأول الذي لم يشهد خطورة من جانب الفريقان، وفي الشوط الثاني سجل تلا هدف عن طريق اللاعب سعيد ابو الخير النيداني من تصويبة سكنت المرمى في الدقيقة 18.الفوز رفع رصيد تلا إلى 25 نقطة، وتوقف رصيد عرب الرمل عند 15 نقطة.أدار اللقاء الحكم محمد مجدي عاونه أحمد نبيل وسعيد جمعة.

حقق فريق الشرقية فوزا غاليا خارج ملعبه على حساب نظيرة فريق مركز شباب بطا بهدفين دون مقابل في إفتتاح منافسات الدور الثاني للمجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث.سجل هدفي الفريق الشرقاوي محمود أنيس في الدقيقة 35 للشوط الأول ومهران مجاهد في الدقيقة 38 للشوط الثاني.وحقق فاقوس فوزا مهما على مركز شباب ابو حماد بهدف للاعب محمود عفرتو قبل ختام الشوط الأول .وتغلب بلبيس على ديرب نجم 2-1 سجلهما أحمد خلف وأحمد بالي في الدقيقتين 20 و21 للشوط الثاني وجاء هدف ديرب عن طريق اللاعب مدحت عبد الرحيم في الدقيقة 30 من نفس الشوط.وتعادل منوف على ملعبه مه ميت خاقان 2-2 في موقعة كروية مثيرة، شهد الشوط الاول تعادل الفريقان 1-1 حيث تقدم لمنوف اللاعب حسام الخولي في الدقيقة العاشرة وقبل ختام الشوط حصل ميت خاقان على ركلة جزاء سجلها اللاعب أسامة رمضان.وفي الشوط الثاني شهدت الدقيقة 31 تصويبة من اللاعب أسامة رمضان ليحرز منها الهدف الثاني لفريقة والثاني له في المباراة.وقبل صافرة النهاية بثواني حصل منوف على ركلة جزاء سجلها اللاعب البديل عبد الحميد شبانه، ليطلق حكم اللقاء صفارته بالتعادل 2-2.التعادل رفع رصيد ميت خاقان إلى 20 نقطة، كما وصل منوف إلى 20 نقطة.أدار اللقاء الحكم محمود بحيري منطقة المنوفية عاونه أحمد ساهر ومعاذ محيي.وتعادل غزل شبين خارج ملعبه مع أبو كبير 1-1 تقدم الغزل مبكراً في الدقيقة 4 عن طريق مصطفى جمال وتعادل أبو كبير بالدقيقة 28 للشوط الاول من ركلة جزاء سجلها ميدو طه.