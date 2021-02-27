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موسيماني يعقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي

السبت 27/فبراير/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.

وتحدث موسيماني مع اللاعبين عن مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ١٤ من بطولة الدوري الممتاز.

وكان الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق قد أكد سلبية المسحة الطبية التي خضع لها اللاعبون أمس الجمعة، ضمن البروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.

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