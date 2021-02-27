خاص.. عصام كاريكا يكشف عن موعد طرح"أه يا زين"

يستعد النجم عصام كاريكا، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"أه يا زين" وهي عبارة عن دويتو غنائي يجمعه بموهبة شابة يقدمها للساحة الغنائية تُسمى صابرين النجيلي.



وقال عصام، في تصريح خاص ل"الفجر الفني" صوت صابرين سيعجب الجميع لأن صوتها حلو جدًا، والأغنية من كلمات الشاعر محمد هلال، ومن ألحاني مع فلكلور حلبي، وأقوم بتوزيعها أيضًا.



وأضاف كاريكا، قائلًا،:" تحمل الأغنية عنوان"أه يا زين" وسيتم طرحها ببداية شهر مارس، وتم تصويرها داخل أحد الاستديوهات، وتفكرنا الأغنية بأغاني زمن الفن الجميل وبعيدًا تمامًا عن المهرجانات".





