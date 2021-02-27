Advertisements

خاص.. عصام كاريكا يكشف عن موعد طرح"أه يا زين"

السبت 27/فبراير/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
يستعد النجم عصام كاريكا، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"أه يا زين" وهي عبارة عن دويتو غنائي يجمعه بموهبة شابة يقدمها للساحة الغنائية تُسمى صابرين النجيلي.

وقال عصام، في تصريح خاص ل"الفجر الفني" صوت صابرين سيعجب الجميع لأن صوتها حلو جدًا، والأغنية من كلمات الشاعر محمد هلال، ومن ألحاني مع فلكلور حلبي، وأقوم بتوزيعها أيضًا.

وأضاف كاريكا، قائلًا،:" تحمل الأغنية عنوان"أه يا زين" وسيتم طرحها ببداية شهر مارس، وتم تصويرها داخل أحد الاستديوهات، وتفكرنا الأغنية بأغاني زمن الفن الجميل وبعيدًا تمامًا عن المهرجانات".


أخبار تهمك

عاجل.. مصطفي محمد يسجل هدفًا رائعًا في الدوري التركي (فيديو)

منذ 35 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يتابع الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

منذ أقل من ساعة

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يدرس إقالة أروابارينا وتعيين هذا المدرب العالمي

منذ حوالي 4 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 22 ساعة

فوز الشرقية وفاقوس وبلبيس وميت خاقان وتلا في القسم الثالث

منذ ساعتين و 26 دقيقة

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ ساعة و 15 دقيقة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصطفي محمد يتألق ويسجل الهدف الثاني لجالطة سراي في شباك إيرزوروم سبور

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. الأهلي يدرس التعاقد مع قاهر الأحمر في تنزانيا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

عاجل.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

06:48 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

05:19 م

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

06:01 م

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

02:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»