كورونا تضرب منتخبي الناشئين والناشئات قبل السفر. إلى نيجيريا ب ٢٤ ساعة للمشاركة في البطولة الإفريقية للطائرة

ضرب فيروس كورونا اللعين تسعة لاعبين ولاعبات من منتخبي الناشئين والناشئات تحت 18عاما ، بالإضافة إلى خمسة أفراد من أعضاء الجهازين الفني والإداري، لتصل جملة الإصابات إلى 14فردا قبل السفر إلى نيجيريا ب ٢٤ ساعة للمشاركة في فعاليات البطولة الإفريقية، وفرض الاتحاد سياجا أمنيا لمنع اللاعبين من الحديث مع أي شخص لدرجة أن إبراهيم فخر الدين المدير الفني للاتحاد هدد اي لاعب أو لاعبة يسرب اي معلومة بالشطب من سجلات الاتحاد نهائيا، ويقوم الاتحاد بإجراء مسحة سريعة للمنتخببن، في محاولة مستميتة من الاتحاد للسفر إلى نيجيريا والخروج من الأزمة التي قد تعصف بأعضاء اللجنة المؤقتة خارج أروقة الاتحاد، خاصة بعد الكارثة التي ارتكبها الاتحاد عند تنظيم البطولة الإفريقية للشباب بعدم اتباع الإجراءات الاحترازية التي حددتها كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية ووزارة الصحة عند تنظيم البطولة ، عندما قامت اللجنة المنظمة للبطولة بوضع ستة منتخبات في فندق واحد، وهي منتخبات المغرب والكاميرون والكونغو ومصر تحت 21 عاما، ومنتخبا مصر للناشئين والناشئات تحت 18 عاما، ولم يلتزام بالفقاعة الطبية اي فرد من تلك الوفود بأي إجراء احترازي ، لدرجة أن اللاعبين يخرجون ويدخلون الفندق دون أن يمنعهم أو يعترضهم أحد، وكان نتيجة ذلك أن هناك لاعبين اثنين من الكاميرون لم يسافرا مع منتخب بلادهما لاصابتهما بالمرض، ولا يزالان موجودان في القاهرة، فضلا عن حجز أحد الحكام في مستشفى حميات العباسية حتى الآن.